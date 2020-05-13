ru
ua

В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о банках

Новости » Политика   

В ЕС считают, что принятие этого закона является жизненно необходимым мероприятием для защиты публичных финансов

Евросоюз приветствует принятие Верховной радой Украины закона относительно банковского урегулирования. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на своей странице в Twitter.

Он написал, что принятие этого закона является жизненно необходимой мерой для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта относительно банковского урегулирования. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжение финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - написал он.

Напомним, сегодня во втором чтении приняла законопроект №2571-п "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

► Рада окончательно приняла закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ► В Раде заблокировали подписание закона о банках

До этого Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда.

Ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Он присутствовал сегодня на заседании парламента.