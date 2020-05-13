У ЄС відреагували на прийняття Радою закону про банки

Євросоюз вітає прийняття Верховною радою України закону щодо банківського врегулювання. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на своїй сторінці у Twitter.

Він написав, що прийняття цього закону є життєво необхідним заходом для захисту публічних фінансів та українських платників податків.

"Євросоюз вітає прийняття Верховною радою законопроєкту щодо банківського врегулювання. Це життєво необхідний захід для захисту публічних фінансів та українських платників податків, для економічної стабільності, прозорості, верховенства права і продовження фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та ЄС", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у другому читанні прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

До цього Верховна рада України схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду.

Раніше президент України Владаимир Зеленський порівнював транші МВФ з "кров'ю для організама". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойский закон". Він був присутній сьогодні на засіданні парламенту.