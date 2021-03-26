ЕС отказался от запрета на экспорт COVID-вакцин

Лидеры Европейского Союза отказались от запрета на экспорт вакцин, о котором заговорили после конфликта с англо-шведским производителем вакцины против коронавируса компанией AstraZeneca. В ЕС отметили важность глобальных цепей поставок для производства препаратов.
Об этом сообщает BBC.
На саммите в четверг лидеры ЕС выразили принципиальную поддержку усилению контроля над экспортом. При этом в заявлении после саммита подчеркивается важность глобальных цепей поставок, необходимых для производства вакцин.
Некоторые, необходимые для производства вакцины AstraZeneca компоненты, производятся в ряде стран ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что AstraZeneca должна "наверстать" в вопросах поставок в ЕС, прежде чем экспортировать дозы в другие места.
"Я думаю, очевидно, что прежде всего компания (AstraZeneca - ред.) должна наверстать. Она должна выполнить контракт, заключенный с европейскими государствами-членами, прежде чем сможет снова заняться экспортом вакцин. Мы хотим объяснить нашим европейским гражданам, что они могут получить свою справедливую долю (вакцины - ред.)", - сказала госпожа фон дер Лейен на пресс-конференции после саммита.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что это означает "конец наивности" со стороны ЕС.
В ответ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что "блокады" не являются "умными". По его словам, запрет на экспорт может грозить вакцинации в Великобритании, которая к этому времени была более успешной, чем программы по вакцинации в странах ЕС.
Распространение вакцин в странах ЕС началось вяло, и Евросоюз обвинил фармацевтические компании - прежде всего AstraZeneca - в том, что они не доставили обещанные дозы. AstraZeneca заверила, что выполняет условия контракта.
ЕС ожидает получить до конца марта около 30 миллионов доз AstraZeneca, меньше трети того, на что надеялся.
Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.
Глава Еврокомиссии также пригрозила компании AstraZeneca введением запрета на экспорт, если она не начнет в полном объеме поставлять вакцину в страны ЕС. AstraZeneca поставила Европе только 30% от согласованного количества препаратов.