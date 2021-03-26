ЕС отказался от запрета на экспорт COVID-вакцин

На саммите в четверг лидеры ЕС выразили принципиальную поддержку усилению контроля над экспортом. При этом в заявлении после саммита подчеркивается важность глобальных цепей поставок, необходимых для производства вакцин.

Некоторые, необходимые для производства вакцины AstraZeneca компоненты, производятся в ряде стран ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что AstraZeneca должна "наверстать" в вопросах поставок в ЕС, прежде чем экспортировать дозы в другие места.

"Я думаю, очевидно, что прежде всего компания (AstraZeneca - ред.) должна наверстать. Она должна выполнить контракт, заключенный с европейскими государствами-членами, прежде чем сможет снова заняться экспортом вакцин. Мы хотим объяснить нашим европейским гражданам, что они могут получить свою справедливую долю (вакцины - ред.)", - сказала госпожа фон дер Лейен на пресс-конференции после саммита.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что это означает "конец наивности" со стороны ЕС.

В ответ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что "блокады" не являются "умными". По его словам, запрет на экспорт может грозить вакцинации в Великобритании, которая к этому времени была более успешной, чем программы по вакцинации в странах ЕС.

Распространение вакцин в странах ЕС началось вяло, и Евросоюз обвинил фармацевтические компании - прежде всего AstraZeneca - в том, что они не доставили обещанные дозы. AstraZeneca заверила, что выполняет условия контракта.

ЕС ожидает получить до конца марта около 30 миллионов доз AstraZeneca, меньше трети того, на что надеялся.