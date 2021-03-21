ЕС пока не готов делиться вакцинами с бедными странами
Европейский союз пока не будет делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами. Ситуация может измениться лишь после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в ЕС.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Funke Media Gruppe, передает Deutsche Welle.
"Государства-члены испытывают сильное давление с целью получить вакцину для себя", - сказала она.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой совершаются поставки вакцины нуждающимся странам.
"ЕС инвестировал 2,6 миллиарда долларов в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 миллионов доз вакцины в 52 страны", - сказала фон дер Ляйен.
Ранее РБК-Украина писало, что глава Европейской комиссии пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть вакцин, которые были согласованы между сторонами.
Напомним, днями в Евросоюзе заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса. Однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского союза. В связи с этим в ЕС считают нужным ускорить вакцинацию от COVID-19.