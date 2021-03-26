ЄС відмовився від заборони на експорт COVID-вакцин

На саміті у четвер лідери ЄС висловили принципову підтримку посиленню контролю над експортом. При цьому в заяві після саміту наголошується на важливості глобальних ланцюгів поставок, необхідних для виробництва вакцин.

Деякі, необхідні для виробництва вакцини AstraZeneca компоненти, виробляються в низці країн ЄС.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Леєн заявила, що AstraZeneca повинна "надолужити" у питаннях поставок до ЄС, перш ніж експортувати дози в інші місця.

"Я думаю, очевидно, що перш за все компанія (AstraZeneca - ред.) повинна надолужити. Вона повинна виконати контракт, укладений із європейськими державами-членами, перш ніж зможе знову зайнятися експортом вакцин. Ми хочемо пояснити нашим європейським громадянам, що вони можуть отримати свою справедливу частку (вакцини - ред.)", - сказала пані фон дер Леєн на прес-конференції після саміту.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що це означає "кінець наївності" з боку ЄС.

У відповідь прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив, що "блокади" не є "розумними". За його словами, заборона на експорт може загрожувати вакцинації у Великобританії, яка до цього часу була більш успішною, ніж програми з вакцинації у країнах ЄС.

Розповсюдження вакцин у країнах ЄС почалося мляво, і Євросоюз звинуватив фармацевтичні компанії - насамперед AstraZeneca - у тому, що вони не доставили обіцяних доз. AstraZeneca запевнила, що виконує умови контракту.

ЄС очікує отримати до кінця березня близько 30 мільйонів доз AstraZeneca, менше третини від того, на що сподівався.