В ЕС осудили провокации России на ЗАЭС и призвали пропустить экспертов МАГАТЭ

Европейский союз осудил обстрелы российскими солдатами Запорожской АЭС. Россию призывают пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.
"Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и это еще один пример пренебрежения Россией международных норм. МАГАТЭ должно получить доступ", - отметил Боррель.
Напомним, что вчера армия России дважды обстреляла Запорожскую АЭС, из-за чего может произойти распыления радиоактивных веществ.
Персонал станции отключил четвертый блок ЗАЭС от питания.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел станции ядерным террором со стороны России.
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