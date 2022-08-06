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В ЕС осудили провокации России на ЗАЭС и призвали пропустить экспертов МАГАТЭ

Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз осудил обстрелы российскими солдатами Запорожской АЭС. Россию призывают пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в Twitter.

"Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и это еще один пример пренебрежения Россией международных норм. МАГАТЭ должно получить доступ", - отметил Боррель.

Напомним, что вчера армия России дважды обстреляла Запорожскую АЭС, из-за чего может произойти распыления радиоактивных веществ.

Персонал станции отключил четвертый блок ЗАЭС от питания.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел станции ядерным террором со стороны России.

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