RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЄС засудили провокації Росії на ЗАЕС і закликали пропустити експертів МАГАТЕ

Фото: глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз засудив обстріли російськими солдатами Запорізької АЕС. Росію закликають пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

"Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародних норм. МАГАТЕ має отримати доступ", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, що вчора армія Росії двічі обстріляла Запорізьку АЕС, через що може статися розпилення радіоактивних речовин.

Персонал станції відключив четвертий блок ЗАЕС від живлення.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл станції ядерним терором з боку Росії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСЕвросоюзРосійська ФедераціяВійна в Україні