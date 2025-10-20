ЄС остаточно відмовляється від російського газу навіть після припинення війни в Україні

Що погодили

Нагадаємо, сьогодні Рада Євросоюзу затвердила план відмови від російського газу, обійшовши вето головних покупців її сировини Словаччину та Угорщину. Повна заборона на імпорт набуде чинності з 1 січня 2028 року.

Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року зі збереженням перехідного періоду для чинних контрактів.

Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року, а довгострокові - до 1 січня 2028 року.

Також відомо, що для країн без виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина, передбачено певні поступки.

Відмова від російського газу у ЄС

Після початку повномасштабної війни в Україні енергетична залежність від Росії стала одним із ключових питань для ЄС, і російське паливо поступово витісняють із європейського ринку.

За даними ЗМІ, з початку вторгнення частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з понад 40% до близько 19%.

Також президент США Дональд Трамп вкотре закликав ЄС відмовитися від закупівлі російської нафти, наголосивши, що це критично важливо для ефективності можливих санкцій США проти Росії.