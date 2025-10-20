ЕС окончательно отказывается от российского газа даже после прекращения войны в Украине

Что согласовали

Напомним, сегодня Совет Евросоюза утвердил план отказа от российского газа, обойдя вето главных покупателей его сырья Словакию и Венгрию. Полный запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2028 года.

Рада подтвердила, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов.

В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные - до 1 января 2028 года.

Также известно, что для стран без выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, предусмотрены определенные уступки.

Отказ от российского газа в ЕС

После начала полномасштабной войны в Украине энергетическая зависимость от России стала одним из ключевых вопросов для ЕС, и российское топливо постепенно вытесняют с европейского рынка.

По данным СМИ, с начала вторжения доля российского газа в импорте ЕС снизилась с более 40% до около 19%.

Также президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал ЕС отказаться от закупки российской нефти, подчеркнув, что это критически важно для эффективности возможных санкций США против России.