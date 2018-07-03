ЕС остановил выплату 100 млн евро помощи Молдове из-за аннулирования выборов

Молдова не выполнила политических условий

Евросоюз отложил выделение первого транша макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 млн евро из-за отмены результатов выборов в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в ответ на запрос издания NewsMaker.

Как отмечается, издание отправило Еврокомиссии запрос относительно того, повлияет ли отмена результатов местных выборов в Кишиневе на выделение Молдове макрофинансовой помощи.

В Еврокомиссии напомнили, что финансовая поддержка Европейского союза обусловлена несколькими факторами.

"Она зависит от успешного внедрения определенных экономических мер, а также выполнения политических условий - уважения демократических механизмов, соблюдение верховенства закона и уважения прав человека", - говорится в ответе Еврокомиссии.

Также в Еврокомиссии заявили, что политических условий Молдова не выполнила.

"Оценка, проведенная Еврокомиссией совместно с Европейской службой внешней политики, показала, что политические условия не были выполнены. Этот вывод был сделан исходя из последних событий в Молдове и, в частности, из решения Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов в Кишиневе", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове выборы мэра Кишинева признали недействительными.

Добавим, что Европарламент готовит резолюцию относительно аннулирования выборов мэра Кишинева.

Также напомним, что в Кишиневе проходят акции протеста из-за отмены результатов выборов.