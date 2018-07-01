У Кишиневі проходять акції протесту через скасування результатів виборів

В акції протесту взяло участь понад 10 тисяч осіб

В Молдові в центрі Кишинева 1 липня пройшла акція протесту, учасники якої виступали за визнання результатів виборів мера міста. Про це інформує DW.

У виборах мера міста виграв лідер європейської партії "Платформа. Гідність і правда" Андрій Настазе. Другий тур виборів відбувся 3 червня. Раніше після тривалої судової тяганини центрвиборчком країни прийняв рішення не проводити нові вибори.

"Маніфестанти несли прапори Молдови та Європейського Союзу, а також безліч транспарантів з вимогами про притягнення до відповідальності корумпованих суддів, які анулювали результати виборів мера Кишинева", - пише видання.

Після мітингу учасники акції провели "Марш свободи", на якому вимагали затвердження результатів виборів.

На мітингу наголошувалося, що був створений Комітет національного опору з метою координувати акції протесту, які будуть проводитись постійно, щоб "посилити тиск на владу і змусити її піти".

Андрій Настазе також виступив на мітингу, закликав продовжувати акції протесту "до переможного кінця".

"У прийнятій резолюції учасники акції вимагали визнання результатів виборів мера Кишинева, скасування змішаної виборчої системи і проведення парламентських виборів за пропорційною виборчою системою, а також притягнення до відповідальності суддів, які визнали результати виборів мера Кишинева недійсними. У разі, якщо ці вимоги не будуть виконані, маніфестанти обіцяють ініціювати мирні дії громадянської непокори - страйки, блокування державних установ і шляхів сполучення", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше в Кишиневі в червні кілька днів поспіль протестували прихильники лідера європейської партії Андрія Настазе, який переміг на виборах мера Кишинева, але суд визнав результати виборів недійсними.