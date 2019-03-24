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В ЕС опровергли информацию о расследовании против Порошенко

Новости » Выборы 2019    24.03.2019 - 17:20
В ЕС опровергли информацию о расследовании против Порошенко
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Заявления Тимошенко не соответствуют действительности

Заявления лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о расследовании Европейского бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) в отношении президента Украины Петра Порошенко не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине, сообщает "Европейская правда".

В частности, в Представительстве сообщили, что нет никаких расследований OLAF, связанных с Порошенко.

"В случае возникновения любой информации, которая может представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 марта Тимошенко на пресс-конференции в Луцке заявила о якобы открытии против действующего президента Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов. При этом Тимошенко не подтвердила свои заявления никакими доказательствами.

В избирательном штабе Порошенко обвинили Тимошенко в сознательном распространении фейковой информации.

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