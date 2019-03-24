ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка звинуватили Тимошенко у свідомому тиражуванні неправди

Новини » Вибори 2019    24.03.2019 - 16:02
У Порошенка звинуватили Тимошенко у свідомому тиражуванні неправди
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Європейське бюро OLAF підтвердило брехливість Тимошенко, заявили в штабі Порошенка

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко свідомо поширила фейкову інформацію про нібито початок проти чинного президента України Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів. Про це йдеться заяві виборчого штабу Порошенка.

"Юлія Тимошенко вкотре переконливо захистила титул "баронеси брехні", яким її не так давно і цілком заслужено охрестила німецька газета Handelsblatt. І так само підтвердила своє лідерство у рейтингу неправдивих заяв українських політиків за версією Vox Ukraine. Така вже в неї натура - фантазувати, що дихати", - йдеться у заяві.

Черговим фейком від Тимошенко, за даними штабу, стало поширення нею дезінформації про нібито початок проти Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів.

"Брехливість тверджень Тимошенко щойно підтвердило Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF). На запит українських ЗМІ воно заявило, що не відкривало ніяких розслідувань щодо президента України", - зазначили у штабі.

У Порошенка додали, що сама заява Тимошенко містить ознаки політичного шахрайства, і закликали її вибачитися за "свідоме тиражування неправди".

Ще одним джерелом поширення фейку, за даними штабу, став інтернет-ресурс, "модерований відомим чорним піарником, який свою далеку від журналістики брудну справу прикриває репортерським статусом".

"Така синхронізація зусиль ще раз доводить, що Володимир Зеленський - далеко не єдиний кандидат, фігурою якого Ігор Коломойський "ходить" на цих виборах. Так само він поставив і на Юлію Тимошенко", - зазначили у Порошенка.

Передвиборчий штаб Порошенка закликав ЗМІ в останній тиждень перед виборами особливо ретельно перевіряти інформацію.

У ЦВК назвали кількість осіб, які змінили місце голосування Йованович закликала українців проголосувати на виборах президента
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко ТимошенкоПорошенко Петровыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся