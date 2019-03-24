В ЄС спростували інформацію про розслідування проти Порошенко

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Заяви Тимошенко не відповідають дійсності

Заяви лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про розслідування Європейського бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) щодо президента України Петра Порошенка не відповідають дійсності. Про це повідомили в прес-службі Представництва ЄС в Україні, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у Представництві повідомили, що немає ніяких розслідувань OLAF, пов'язаних з Порошенка.

"У разі виникнення будь-якої інформації, яка може становити інтерес для розслідування, OLAF оцінить її в контексті наших звичайних процедур", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 23 березня Тимошенко на прес-конференції у Луцьку заявила про нібито початок проти чинного президента Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів. При цьому Тимошенко не підтвердила свої заяви жодними доказами.

У виборчому штабі Порошенка звинуватили Тимошенко у свідомому поширенні фейкової інформації.