В ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна
Франція разом із колегами в ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із "зернової угоди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, сухопутний коридор може проходити через Румунію та Польщу.
"У рамках ЄС я часто спілкуюся з колегами в ЄС, особливо з німецьким колегою, ми намагаємося з'ясувати, якщо цей маршрут більше не може проходити через Чорне море, то чи він може проходити по землі... зокрема, вивчаємо наземні маршрути через Румунію та Польщу", - сказав він в ефірі радіостанції RMC.
Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
У Міноборони РФ заявили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що безпілотники для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" у Чорному морі".
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська версія про нібито "удари дронами по Севастопольській бухті, які були запущені із зерновозів", є вигадкою хворих людей.
Варто зазначити, що незважаючи на вихід РФ із угоди, ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден "зерновим коридором" у Чорному морі. Сторони попередили РФ.
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