Франція разом із колегами в ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

"У рамках ЄС я часто спілкуюся з колегами в ЄС, особливо з німецьким колегою, ми намагаємося з'ясувати, якщо цей маршрут більше не може проходити через Чорне море, то чи він може проходити по землі... зокрема, вивчаємо наземні маршрути через Румунію та Польщу", - сказав він в ефірі радіостанції RMC.

За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, сухопутний коридор може проходити через Румунію та Польщу.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

У Міноборони РФ заявили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що безпілотники для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" у Чорному морі".

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська версія про нібито "удари дронами по Севастопольській бухті, які були запущені із зерновозів", є вигадкою хворих людей.

Варто зазначити, що незважаючи на вихід РФ із угоди, ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден "зерновим коридором" у Чорному морі. Сторони попередили РФ.

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