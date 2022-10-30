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Реально хворі люди. Зеленський висміяв російську "причину" виходу з "зернової угоди"

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Київ, Неділя 30 жовтня 2022 23:12
Реально хворі люди. Зеленський висміяв російську "причину" виходу з "зернової угоди" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російська версія про нібито "удари дронами по Севастопольській бухті, які були запущені з зерновозів" є вигадкою хворих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Що світ почув? Що ніби хтось з зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім - про "бойових комах", тепер - про "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну, що можна сказати? Реально - хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи", - зазначив президент.

Він наголосив, що Росія є єдиним винуватцем підвищення цін на продукти харчування у світі. Через країну-агресора низка держав Африки залишаються з катастрофічним дефіцитом продовольства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Після цього в Міноборони РФ заявили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що безпілотники для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" у Чорному морі".

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