Франция вместе с коллегами в ЕС прорабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, изучаем наземные маршруты через Румынию и Польшу", - сказал он в эфире радиостанции RMC.

По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фено, сухопутный коридор может проходить через Румынию и Польшу.

Напомним, 29 октября Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

В Минобороны РФ заявили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что беспилотники для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская версия о якобы "ударах дронами по Севастопольской бухте, которые были запущены с зерновозов" является выдумкой больных людей.

Стоит отметить, что несмотря на выход РФ из "сделки", ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору" в Черном море. Стороны предупредили РФ.

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