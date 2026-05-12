ЄС оновив правила в’їзду з тваринами з України: які документи тепер вимагають

Європейський Союз оновив правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн, зокрема з України. Нові вимоги набули чинності 22 квітня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Головне:
У Держпродспоживслужбі наголосили, що базові вимоги для ввезення тварин до країн ЄС залишаються незмінними.
Як і раніше, для подорожі з домашнім улюбленцем необхідно:
Для України тест на титри антитіл проти сказу залишається обов’язковим.
Оновлені регламенти переважно деталізують процедури перевезення тварин.
Зокрема, у міжнародному ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково має бути зазначений саме власник тварини, навіть якщо її перевозить інша людина.
Також уточнили правила для уповноважених осіб. Якщо тварину перевозить не власник, це допускається лише у межах п’яти днів до або після подорожі господаря.
Для собак, котів, тхорів та птахів потрібно додатково оформлювати письмову декларацію із зазначенням того, хто саме супроводжує тварину.
Якщо такої декларації немає, перевезення можуть визнати комерційним.
У ЄС також уточнили вимоги до тесту на титри антитіл проти сказу. Тепер чітко визначено, що результат тесту має бути актуальним щонайменше за 90 днів до дати видачі ветеринарного сертифіката.
Раніше використовувалося формулювання "три місяці", що іноді створювало плутанину через різну кількість днів у місяцях.
Для домашніх птахів тепер необхідно додатково подавати декларацію про місце їхнього утримання після прибуття до країни призначення, а також умови ізоляції.
Крім того, ЄС оновив форми ветеринарних сертифікатів та супровідних декларацій.
Для собак, котів і тхорів перехідний період діятиме до 31 березня 2027 року - за умови, що сертифікати були оформлені до 1 жовтня 2026 року.
Для птахів сертифікати старого зразка залишатимуться чинними, якщо їх видали до 1 жовтня 2026 року.
Раніше РБК-Україна розповідало, як підготувати домашнього улюбленця до виїзду за кордон. Для подорожі з твариною потрібно заздалегідь пройти чипування, вакцинацію від сказу, здати аналіз на антитіла та оформити ветеринарні документи. Підготовку радять починати щонайменше за 4 місяці до поїздки.
