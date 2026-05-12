ЕС обновил правила въезда с животными из Украины: какие документы теперь требуют

Европейский Союз обновил правила некоммерческой перевозки домашних животных из третьих стран, в частности из Украины. Новые требования вступили в силу 22 апреля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
В Госпродпотребслужбе отметили, что базовые требования для ввоза животных в страны ЕС остаются неизменными.
Как и раньше, для путешествия с домашним любимцем необходимо:
Для Украины тест на титры антител против бешенства остается обязательным.
Обновленные регламенты преимущественно детализируют процедуры перевозки животных.
В частности, в международном ветеринарном сертификате теперь обязательно должен быть указан именно владелец животного, даже если его перевозит другой человек.
Также уточнили правила для уполномоченных лиц. Если животное перевозит не владелец, это допускается только в пределах пяти дней до или после путешествия хозяина.
Для собак, кошек, хорьков и птиц нужно дополнительно оформлять письменную декларацию с указанием того, кто именно сопровождает животное.
Если такой декларации нет, перевозку могут признать коммерческой.
В ЕС также уточнили требования к тесту на титры антител против бешенства. Теперь четко определено, что результат теста должен быть актуальным минимум за 90 дней до даты выдачи ветеринарного сертификата.
Ранее использовалась формулировка "три месяца", что иногда создавало путаницу из-за разного количества дней в месяцах.
Для домашних птиц теперь необходимо дополнительно подавать декларацию о месте их содержания по прибытии в страну назначения, а также условия изоляции.
Кроме того, ЕС обновил формы ветеринарных сертификатов и сопроводительных деклараций.
Для собак, кошек и хорьков переходный период будет действовать до 31 марта 2027 года - при условии, что сертификаты были оформлены до 1 октября 2026 года.
Для птиц сертификаты старого образца будут оставаться в силе, если их выдали до 1 октября 2026 года.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как подготовить домашнего любимца к выезду за границу. Для путешествия с животным нужно заранее пройти чипирование, вакцинацию от бешенства, сдать анализ на антитела и оформить ветеринарные документы. Подготовку советуют начинать минимум за 4 месяца до поездки.
