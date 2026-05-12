ЕС обновил правила въезда с животными из Украины: какие документы теперь требуют

Главное: Дата изменений: Новые правила некоммерческой перевозки животных в ЕС вступили в силу 22 апреля 2026 года.

Новые правила некоммерческой перевозки животных в ЕС вступили в силу 22 апреля 2026 года. Требования к тесту на бешенство: Вместо формулировки "три месяца" теперь четко установлен срок в 90 дней до даты выдачи сертификата.

Вместо формулировки "три месяца" теперь четко установлен срок в 90 дней до даты выдачи сертификата. Владелец в документах: В ветеринарном сертификате теперь обязательно должен быть указан именно владелец животного, даже если его сопровождает другое лицо.

В ветеринарном сертификате теперь обязательно должен быть указан именно владелец животного, даже если его сопровождает другое лицо. Правила для сопровождающих: Перевозка животного без хозяина разрешена только в пределах 5 дней до или после его путешествия.

Перевозка животного без хозяина разрешена только в пределах 5 дней до или после его путешествия. Обязательная декларация: Для собак, кошек, хорьков и птиц теперь необходима письменная декларация с указанием лица, сопровождающего животное.

Для собак, кошек, хорьков и птиц теперь необходима письменная декларация с указанием лица, сопровождающего животное. Нововведения для птиц: Владельцы птиц должны подавать декларацию о месте их содержания и условиях изоляции по прибытии в ЕС.

Владельцы птиц должны подавать декларацию о месте их содержания и условиях изоляции по прибытии в ЕС. Переходный период: Для большинства животных сертификаты старого образца (оформленные до октября 2026 года) будут действовать до 31 марта 2027 года.

Что изменилось для владельцев животных

В Госпродпотребслужбе отметили, что базовые требования для ввоза животных в страны ЕС остаются неизменными.

Как и раньше, для путешествия с домашним любимцем необходимо:

иметь микрочип международного образца;

обеспечить действующую прививку против бешенства;

сделать тест на титры антител против бешенства;

оформить международный ветеринарный сертификат.

Для Украины тест на титры антител против бешенства остается обязательным.

Какие нововведения ввел ЕС

Обновленные регламенты преимущественно детализируют процедуры перевозки животных.

В частности, в международном ветеринарном сертификате теперь обязательно должен быть указан именно владелец животного, даже если его перевозит другой человек.

Также уточнили правила для уполномоченных лиц. Если животное перевозит не владелец, это допускается только в пределах пяти дней до или после путешествия хозяина.

Для собак, кошек, хорьков и птиц нужно дополнительно оформлять письменную декларацию с указанием того, кто именно сопровождает животное.

Если такой декларации нет, перевозку могут признать коммерческой.

Изменились правила относительно теста на бешенство

В ЕС также уточнили требования к тесту на титры антител против бешенства. Теперь четко определено, что результат теста должен быть актуальным минимум за 90 дней до даты выдачи ветеринарного сертификата.

Ранее использовалась формулировка "три месяца", что иногда создавало путаницу из-за разного количества дней в месяцах.

Для птиц ввели отдельные требования

Для домашних птиц теперь необходимо дополнительно подавать декларацию о месте их содержания по прибытии в страну назначения, а также условия изоляции.

Кроме того, ЕС обновил формы ветеринарных сертификатов и сопроводительных деклараций.

Будет ли переходный период

Для собак, кошек и хорьков переходный период будет действовать до 31 марта 2027 года - при условии, что сертификаты были оформлены до 1 октября 2026 года.

Для птиц сертификаты старого образца будут оставаться в силе, если их выдали до 1 октября 2026 года.