ЄС оголосив про новий пакет допомоги на 2,3 млрд євро для відновлення України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет на 2,3 млрд євро для підтримки зусиль України з відновлення та реконструкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.
"Підписавши угоди на суму 2,3 млрд євро, ми прагнемо вивільнити до 10 млрд євро інвестицій для відбудови будинків, повторного відкриття лікарень, відродження бізнесу та енергетичної безпеки. Це солідарність у дії. Україна щодня наближається до ЄС - в енергетиці, освіті, роумінгу та культурі. Європа підтримує Україну - сьогодні й завтра", - сказала фон дер Ляєн під час виступу на Конференції з відновлення України у Римі.
Зазначається, що новий пакет угод на суму 2,3 млрд євро, підписаних з міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами в рамках Ukraine Investment Framework, включає 1,8 млрд євро кредитних гарантій та 580 млн євро грантів. Очікується, що цей пакет мобілізує до 10 млрд євро інвестицій в Україну.
Ці кошти, зокрема, підуть на:
Із запуском цих нових інвестиційних програм загальні зобов’язання ЄС за Ukraine Investment Framework тепер становлять 5,7 млрд євро. Очікується, що ці зобов’язання залучать понад 18 млрд євро інвестицій.
Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у рамках конференції з відновлення України оголосила про створення нового фонду з відбудови України, який вона назвала найбільшим фондом акцій у світі для підтримки країни, що постраждала від війни.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відбудова України може відбутись у форматі коаліції міжнародних партнерів за прикладом плану Маршалла. Це б сприяло економічному зростанню та модернізації інфраструктури.
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог також зауважив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові після війни, запровадивши для неї новий "План Маршалла".
За оцінкою НБУ, ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України в такому ж форматі поки що становить менш як 15%. НБУ навіть не закладав цей сценарій у базовий макропрогноз.
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