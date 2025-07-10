ЄС оголосив про новий пакет допомоги на 2,3 млрд євро для відновлення України

"Підписавши угоди на суму 2,3 млрд євро, ми прагнемо вивільнити до 10 млрд євро інвестицій для відбудови будинків, повторного відкриття лікарень, відродження бізнесу та енергетичної безпеки. Це солідарність у дії. Україна щодня наближається до ЄС - в енергетиці, освіті, роумінгу та культурі. Європа підтримує Україну - сьогодні й завтра", - сказала фон дер Ляєн під час виступу на Конференції з відновлення України у Римі.

Зазначається, що новий пакет угод на суму 2,3 млрд євро, підписаних з міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами в рамках Ukraine Investment Framework, включає 1,8 млрд євро кредитних гарантій та 580 млн євро грантів. Очікується, що цей пакет мобілізує до 10 млрд євро інвестицій в Україну.

Ці кошти, зокрема, підуть на:

підтримку малого та середнього бізнесу (500 млн євро у вигляді гарантій та грантів);

масштабні проєкти приватного сектору в ключових секторах, таких як енергетика, транспорт та виробництво (600 млн євро);

муніципальну інфраструктуру в районах, постраждалих від війни, включаючи охорону здоров'я, міську мобільність та житло (520 млн євро);

на стабілізацію енергомережі України, відновлення потужностей відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності (265 млн євро);

ремонт та відбудову критичної інфраструктури, включаючи житло, лікарні та медичні заклади (310 млн євро).

Із запуском цих нових інвестиційних програм загальні зобов’язання ЄС за Ukraine Investment Framework тепер становлять 5,7 млрд євро. Очікується, що ці зобов’язання залучать понад 18 млрд євро інвестицій.