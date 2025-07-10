ЕС объявил о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро для восстановления Украины

"Подписав соглашения на сумму 2,3 млрд евро, мы стремимся высвободить до 10 млрд евро инвестиций для восстановления домов, повторного открытия больниц, возрождения бизнеса и энергетической безопасности. Это солидарность в действии. Украина ежедневно приближается к ЕС - в энергетике, образовании, роуминге и культуре. Европа поддерживает Украину - сегодня и завтра", - сказала фон дер Ляйен во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Отмечается, что новый пакет соглашений на сумму 2,3 млрд евро, подписанных с международными и двусторонними государственными финансовыми учреждениями в рамках Ukraine Investment Framework, включает 1,8 млрд евро кредитных гарантий и 580 млн евро грантов. Ожидается, что этот пакет мобилизует до 10 млрд евро инвестиций в Украину.

Эти средства, в частности, пойдут на:

поддержку малого и среднего бизнеса (500 млн евро в виде гарантий и грантов);

масштабные проекты частного сектора в ключевых секторах, таких как энергетика, транспорт и производство (600 млн евро);

муниципальную инфраструктуру в районах, пострадавших от войны, включая здравоохранение, городскую мобильность и жилье (520 млн евро);

на стабилизацию энергосети Украины, восстановление мощностей возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности (265 млн евро);

ремонт и восстановление критической инфраструктуры, включая жилье, больницы и медицинские учреждения (310 млн евро).

С запуском этих новых инвестиционных программ общие обязательства ЕС по Ukraine Investment Framework теперь составляют 5,7 млрд евро. Ожидается, что эти обязательства привлекут более 18 млрд евро инвестиций.