ЄС оголосить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ у найближчі два тижні, - The Times

Країни Європейського Союзу оголосять про своє рішення про конфіскацію заморожених активів Росії вже цього або наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Зокрема, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер вважає, що угоду про конфіскацію заморожених активів РФ у Європі на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів для допомоги Україні буде досягнуто всього за кілька днів. Він пояснює це тим, що переговори про припинення війни досягли "критичної стадії".

Видання зазначає, що в понеділок Стармер прагнув із президентом України Володимиром Зеленським, главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити мирні пропозиції США.

Але крім цього, лідери держав обговорили конфіскацію російських коштів, заморожених на рахунках у європейських банках. Ці гроші можуть піти або для фінансування бойових дій, що тривають, або для оплати відновлення країни в разі укладення мирної угоди.

"Згодом високопоставлені джерела в уряді висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена на цьому або наступному тижні", - пише The Times.

Зокрема, йдеться і про приблизно 8 млрд фунтів стерлінгів, які зберігаються на банківських рахунках у Британії.

Як пише видання, це фінансування розглядається як найважливіший важіль тиску для європейців і України на мирних переговорах, які очолює президент США Дональд Трамп.

Воно забезпечить надійне джерело фінансування України для ведення війни ще на два роки, посиливши тиск на Москву в той час, коли європейські лідери занепокоєні тим, що очільник Кремля Володимир Путін бере гору.

Також ці активи розглядаються як один із небагатьох козирів, які дозволять не допустити фактичного нав'язування Україні будь-якої угоди з боку Вашингтона.

Однак Бельгія, де, як відомо, зосереджена велика частина заморожених активів РФ, поки що затримує угоду. Бельгійський уряд виступає проти переказу коштів для України через побоювання, що він може опинитися в ситуації, коли виникне юридична відповідальність за суму, що дорівнює третині річного ВВП країни.

Але все ж представник уряду Британії має оптимізм.

"Ми сподіваємося, що угоду буде укладено приблизно наступного тижня", - сказав він у коментарі The Times.

Крім того, після зустрічі лідерів Британії, України, Франції та Німеччини, джерело розповіло, що сторони обговорили на ній "позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України".