ЄС офіційно звинуватить Росію у бойовому застосуванні хімічної зброї в Україні, - ЗМІ

У пояснювальній частині документа, з яким ознайомилася "Система", чиновники ЄС посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.

У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка у Дніпропетровській області у 2024 році.

Експерти наводять докази присутності слідів газу CS після російських атак: аналізи ґрунту й води, інтерв’ю з військовими, а також фото корпусів ручних гранат російського виробництва РГ-Во (від російського "ручная граната - вещество отравляющее").

"З урахуванням серйозності ситуації, за відсутності достовірного пояснення від Росії у зв’язку з її широко задокументованим застосуванням засобів сльозогінної дії, а також для зміцнення глобальної заборони на використання хімічної зброї, Європейський союз закликає ОЗХЗ до своєчасної атрибуції встановленого застосування таких речовин як методу ведення війни", - сказано в обґрунтуванні санкцій ЄС.

Як повідомляється, до санкційного списку ЄС увійдуть війська радіаційного, хімічного й біологічного захисту Міноборони Росії, а також 27-й і 33-й наукові центри, пов’язані з розробкою і застосуванням хімічних агентів.

Зазначається, що CS - це сльозогінний газ, також відомий як "Сирень". Він викликає сильне подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів: людина задихається і втрачає орієнтацію.

Формально CS вважається нелетальним засобом придушення заворушень і є на озброєнні поліції у багатьох країнах. Використання таких речовин як зброї заборонене статтею 1 Конвенції про заборону хімічної зброї.

За даними українського Міноборони, капсули з таким газом знаходять не лише у гранатах, а й усередині ударних дронів типу "Шахед".

Раніше санкції через застосування Росією хімічної зброї у війні з Україною запроваджували США: тоді вони були пов’язані з використанням більш токсичної форми сльозогінного газу - хлорпікрину. Євросоюз у 2025 році накладав обмеження на використання Росією товарів подвійного призначення, які могли б бути використані для виробництва цієї речовини.

Зазначається, що це - один із трьох пакетів обмежувальних заходів, які ЄС має намір затвердити найближчими днями. Ще два пакети торкнуться російських кібератак і кампанії з дестабілізації в Європі. Слідом за ними планується ще один (17-й від лютого 2022 року) пакет санкцій, пов’язаний із війною РФ в Україні.