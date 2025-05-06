ЕС официально обвинит Россию в боевом применении химического оружия в Украине, - СМИ

Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследовательский проект "Система" телеканала "Настоящее время" и "Радио Свобода".
В пояснительной части документа, с которым ознакомилась "Система", чиновники ЕС ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.
В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году.
Эксперты приводят доказательства присутствия следов газа CS после российских атак: анализы почвы и воды, интервью с военными, а также фото корпусов ручных гранат российского производства РГ-Во (от русского "ручная граната - вещество отравляющее").
"С учетом серьезности ситуации, при отсутствии достоверного объяснения от России в связи с ее широко задокументированным применением средств слезоточивого действия, а также для укрепления глобального запрета на использование химического оружия, Европейский союз призывает ОЗХО к своевременной атрибуции установленного применения таких веществ как метода ведения войны", - сказано в обосновании санкций ЕС.
Как сообщается, в санкционный список ЕС войдут войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, а также 27-й и 33-й научные центры, связанные с разработкой и применением химических агентов.
Отмечается, что CS - это слезоточивый газ, также известный как "Сирень". Он вызывает сильное раздражение глаз, кожи и дыхательных путей: человек задыхается и теряет ориентацию.
Формально CS считается нелетальным средством подавления беспорядков и состоит на вооружении полиции во многих странах. Использование таких веществ в качестве оружия запрещено статьей 1 Конвенции о запрещении химического оружия.
По данным украинского Минобороны, капсулы с таким газом находят не только в гранатах, но и внутри ударных дронов типа "Шахед".
Ранее санкции из-за применения Россией химического оружия в войне с Украиной вводили США: тогда они были связаны с использованием более токсичной формы слезоточивого газа - хлорпикрина. Евросоюз в 2025 году накладывал ограничения на использование Россией товаров двойного назначения, которые могли бы быть использованы для производства этого вещества.
Отмечается, что это - один из трех пакетов ограничительных мер, которые ЕС намерен утвердить в ближайшие дни. Еще два пакета коснутся российских кибератак и кампании по дестабилизации в Европе. Вслед за ними планируется еще один (17-й с февраля 2022 года) пакет санкций, связанный с войной РФ в Украине.
Напомним, недавно ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
Кроме того, россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.
В ЦПД также рассказывали, что российские войска на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. В частности, известно о нескольких случаях на Купянском направлении.
К тому же еще в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.
Тогда в ГУР сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.
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