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ЄС очікує прозорості від Ірану на тлі пожежі у тюрмі з політв'язнями, - Боррель

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Брюссель, Неділя 16 жовтня 2022 21:44
ЄС очікує прозорості від Ірану на тлі пожежі у тюрмі з політв'язнями, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз очікує максимальної прозорості від Ірану після пожежі у тюрмі Евін, в якій перебували політв'язні та особи з подвійним громадянством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.

За словами чиновника, він провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Хуссейном Аміром Абдоллахіняном.

"Влада Ірану несе відповідальність за життя всіх затриманих, у тому числі правозахисників і громадян ЄС. Висловив своє найсерйозніше занепокоєння. Ми очікуємо максимальної прозорості щодо ситуації", - підкреслив Боррель за підсумками переговорів.

Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, стало відомо, що у найбільшій тегеранській в'язниці Евін, де утримуються політичні в'язні, сталася стрілянина та пожежа. Внаслідок події постраждали вісім людей.

Така подія сталася на тлі масових антиурядових протестів в Ірані.

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Іран Жозеп Боррель Евросоюз Пожежа
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