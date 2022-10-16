ЄС очікує прозорості від Ірану на тлі пожежі у тюрмі з політв'язнями, - Боррель

Євросоюз очікує максимальної прозорості від Ірану після пожежі у тюрмі Евін, в якій перебували політв'язні та особи з подвійним громадянством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.