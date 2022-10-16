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ЕС ожидает прозрачности от Ирана на фоне пожара в тюрьме с политзаключенными, - Боррель

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Брюссель, Воскресенье 16 октября 2022 21:44
ЕС ожидает прозрачности от Ирана на фоне пожара в тюрьме с политзаключенными, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз ожидает максимальной прозрачности от Ирана после пожара в тюрьме Эвин, в которой находились политзаключенные и лица с двойным гражданством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.

По словам чиновника, он провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хуссейном Амиром Абдоллахиняном.

"Власти Ирана несут ответственность за жизнь всех задержанных, в том числе правозащитников и граждан ЕС. Выразил свою самую серьезную обеспокоенность. Мы ожидаем максимальной прозрачности по ситуации", - подчеркнул Боррель по итогам переговоров.

Напомним, вчера, 15 октября, стало известно, что в крупнейшей тегеранской тюрьме Эвин, где содержатся политические заключенные, произошла стрельба и пожар. В результате происшествия пострадали восемь человек.

Такое событие произошло на фоне массовых антиправительственных протестов в Иране.

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Иран Жозеп Боррель Евросоюз Пожар
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