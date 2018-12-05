ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЕС объявит о санкциях против организаторов "выборов" на Донбассе 10 декабря

Новости » Политика    05.12.2018 - 12:00
ЕС объявит о санкциях против организаторов "выборов" на Донбассе 10 декабря
Фото: выборы на Донбассе (vk.com anna-news.info)

В списке лиц, к которым применяются санкции, 9 имен

Послы Европейского союза решили утвердить санкции в отношении девяти человек, которые причастны к организации "выборов" на Донбассе, состоявшихся 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По словам журналиста, решение будет вынесено на заседание Совета Евросоюза, которое состоится 10 декабря 2018 года.

"Послы ЕС решили санкционировать 9 человек, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел стран ЕС примут решения 10 декабря", - написал он.

ЕС объявит о санкциях против организаторов &quot;выборов&quot; на Донбассе 10 декабря

Перед этим решением высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что по вопросу санкций из-за "выборов" на Донбассе проходили длительные дискуссии среди послов ЕС. Решение послы принимают на базе на информации по этому вопросу, которой обмениваются все страны-члены ЕС.

Напмоним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что результаты "выборов" в ОРДЛО не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

Также в Страсбурге 14 ноября состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, во время которого обсуждались "выборы" на временно оккупированной части Донбасса. В ходе заседания министры СЕ заверили о непризнании "выборов" и выразили полную поддержку украинской стороне.

Выборы президента Украины не состоятся только в случае агрессии РФ, - Порошенко Боевики на Донбассе перешли на особый режим боеготовности, - разведка
Новости Украины ЕвросоюзДонбассвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь