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ЄС оголосить про санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі 10 грудня

Новини » Політика    05.12.2018 - 12:00
ЄС оголосить про санкції проти організаторів "виборів" на Донбасі 10 грудня
Фото: вибори на Донбасі (vk.com anna-news.info)

У списку осіб, до яких застосовуються санкції, 9 імен

Посли Європейського союзу вирішили затвердити санкції стосовно дев'яти осіб, які причетні до організації виборів на Донбасі, що відбулися 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За словами журналіста, рішення буде винесено на засідання Ради Євросоюзу, яке відбудеться 10 грудня 2018 року.

"Посли ЄС вирішили санкціонувати 9 осіб, відповідальних за організацію виборів на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ країн ЄС приймуть рішення 10 грудня", - написав він.

ЄС оголосить про санкції проти організаторів &quot;виборів&quot; на Донбасі 10 грудня

Перед цим рішенням високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що питання санкцій через "вибори" на Донбасі проходили тривалі дискусії серед послів ЄС. Рішення посли приймають на базі інформації по цьому питанні, якою обмінюються всі країни-члени ЄС.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

Також у Страсбурзі 14 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого обговорювалися "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу. В ході засідання міністри РЄ запевнили про невизнання виборів і висловили повну підтримку українській стороні.

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