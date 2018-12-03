Послы ЕС одобрят санкции против 9 организаторов выборов на Донбассе в среду

Фото: выборы на Донбассе (vk.com anna-news.info)

До Рождества должны ввести и санкции против 5 человек, ответственных за атаку в Солсбери

Послы Европейского союза в среду должны одобрить санкции против 9 человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По словам журналиста, до Рождества должны быть введены и санкции против 5 человек, ответственных за атаку в Солсбери.

"Послы ЕС должны в среду одобрить санкции против 9 человек, ответственных за организацию "выборов" в восточной Украине. Министры иностранных дел ЕС подтвердят это в следующем месяце. Введение санкций против 5 человек, ответственных за атаку в Солсбери, также должно быть одобрено до Рождества", - отметил Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может добавить в список санкций еще четыре человека из-за проведения "выборов" на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, ранее в санкционном списке находилось пять человек, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе

Подчеркнем, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что результаты "выборов" в ОРДЛО не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

В НАТО отметили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям. Кроме того, в Страсбурге 14 ноября состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, во время которого обсуждались "выборы" на временно оккупированной части Донбасса. В ходе заседания министры СЕ заверили о непризнании "выборов" и выразили полную поддержку украинской стороне.