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Зерно, санкции и оружие: в ЕС обсудят дальнейшие шаги поддержки Украины

Новина українською →
Люксембург, Понедельник 20 июня 2022 03:29
Зерно, санкции и оружие: в ЕС обсудят дальнейшие шаги поддержки Украины Фото: президент Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник на плановой встрече в Люксембурге обсудят войну в Украине, прежде всего возможности вывоза зерна, заблокированного Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Главы МИД ЕС также рассмотрят отношения с Египтом, который является одним из потенциальных покупателей украинского зерна.

"Будет ли в будущем необходимость в сопровождении этих коммерческих судов, это вопросительный знак. Я не думаю, что мы еще этого достигли", - сказал официальный представитель ЕС.

Между тем переговоры в ЕС о новом пакете санкций против России продолжаются. По словам представителя ЕС новые меры не являются неизбежными.

По словам чиновника, существующие санкции уже обширны, и "возможности для соглашения о введении санкций в отношении экспорта российского газа в ЕС невелики".

Ожидается обмен мнениями по предложению Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата, а также увеличению поставок оружия.

Ранее в Минсельхозе США заявили, что строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной позволит предотвратить кражу Россией украинского зерна и гарантирует, что зимний урожай страны не будет потерян.

В Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина планирует вдвое увеличить транзит зерна и другого продовольствия и рассматривает для этого Дунайское направление.

Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

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