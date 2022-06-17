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В США рассказали о временном спасении экспорта украинского зерна

Новина українською →
Нью-Йорк, Пятница 17 июня 2022 06:32
В США рассказали о временном спасении экспорта украинского зерна Фото: в США рассказали о временном спасении экспорта украинского зерна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной позволит предотвратить кражу Россией украинского зерна и гарантирует, что зимний урожай страны не будет потерян.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак.

Однако во время визита в штаб-квартиру ООН Вилсак подчеркнул, что возобновление поставок через украинские черноморские порты является наиболее эффективным и действенным способом экспорта зерна.

Он призвал Россию "серьезно" отнестись к переговорам под эгидой ООН по этому вопросу.

"Мы знаем об обстоятельствах и ситуации, в которой это произошло - россияне забрали зерно у украинских фермеров. Так что в той мере, в какой мы можем вывезти его из страны, это плюс, который снижает риск потери»"- рассказал Вилсак.

Напомним, ранее стало известно, что 27 мая компания Maxar опубликовала снимки балкера "Матрос Позынич", на борту которого находилось украинское зерно. Судно было пришвартовано к в сирийском порту Латакия. Согласно оценке, корабль мог перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

Также мы писали, что Россия украла уже третий корабль с металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича группы "Метинвест".

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