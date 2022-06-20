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Зерно, санкції та зброя: у ЄС обговорять подальші кроки підтримки України

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Люксембург, Понеділок 20 червня 2022 03:29
Зерно, санкції та зброя: у ЄС обговорять подальші кроки підтримки України Фото: президент Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок на плановій зустрічі в Люксембурзі обговорять війну в Україні, насамперед можливості вивезення зерна, заблокованого Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глави МЗС ЄС також розглянуть відносини з Єгиптом, який є одним з потенційних покупців українського зерна.

"Чи буде в майбутньому необхідність у супроводі цих комерційних судів, це знак питання. Я не думаю, що ми ще цього досягли", - сказав офіційний представник ЄС.

Тим часом переговори в ЄС про новий пакет санкцій проти Росії тривають. За словами представника ЄС нові заходи не є неминучими.

За словами чиновника, наявні санкції вже великі, і "можливості для угоди про введення санкцій щодо експорту російського газу в ЄС невеликі".

Очікується обмін думками на пропозицію Єврокомісії надати Україні статусу кандидата, а також збільшити постачання зброї.

Раніше в Мінсільгоспі США заявили, що будівництво тимчасових зерносховищ на кордоні з Україною дозволить запобігти крадіжці Росією українського зерна і гарантує, що зимовий урожай країни не буде втрачено.

У Британії висловили сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.

Додамо, як заявив президент Володимир Зеленський, Україна планує вдвічі збільшити транзит зерна та іншого продовольства і розглядає для цього Дунайський напрямок.

Нагадаємо, раніше в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.

Також повідомлялося, що в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна.

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