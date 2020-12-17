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ЕС обновил список стран "зеленой зоны", Украины там до сих пор нет

Брюссель, Четверг 17 декабря 2020 20:54
ЕС обновил список стран "зеленой зоны", Украины там до сих пор нет
Фото: девушка в аэропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока. Украины в этом списке до сих пор нет.

Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.

На данный момент список выглядит так:

  • Австралия,
  • Япония,
  • Новая Зеландия,
  • Руанда,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Таиланд,
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

Напомним, Грузия продлила ограничения на регулярное международное авиасообщение до 31 января следующего года.

Кроме того, Швеция продлила ограничение на въезд для граждан не из государств ЕС до 31 марта 2021 года.

Добавим, что испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Там вводится комендантский час.

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