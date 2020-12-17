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Швеция продлила запрет на въезд для граждан не из ЕС до апреля

Стокгольм, Четверг 17 декабря 2020 19:19
Швеция продлила запрет на въезд для граждан не из ЕС до апреля
Фото: аэропорт Арланда в Стокгольме (flickr.com/skumroffe)
Автор: Роман Тверденко

Швеция продлила ограничение на въезд в страну для граждан не из государств Евросоюза. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает Офис правительства Швеции.

Запрет на въезд, введенный 19 марта этого года, продлевали уже несколько раз и срок предыдущего продления истекал 31 декабря.

В запрете на въезд для граждан не из Евросоюза есть исключения для приезжающих из Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая.

Также правительство сделало исключения на въезд для граждан Великобритании, которые имеют вид на жительство в Швеции. Правило вводится с 1 января, когда завершится переходный период по выходу Британии из Евросоюзу. Основное же правило запрета на въезд будет действовать и для британцев.

Ранее сообщалось, что в Польше введут жесткий общенациональный карантин. Он продлится с 28 декабря по 17 января. 31 декабря с 19:00 и до 6:00 1 января будет действовать комендантский час.

Напомним, правительство Латвии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Меры будут действовать с 21 декабря по 11 января.

Также испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Там вводится комендантский час.

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