ЄС оновив список країн "зеленої зони", України там досі немає

Фото: дівчина в аеропорту (freepik.com)

Європейський союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію блоку. України в цьому списку немає досі.

Відповідний список опубліковано на сайті Ради Європи.

На цей момент список виглядає так:

Австралія,

Японія,

Нова Зеландія

Руанда,

Сінгапур,

Південна Корея,

Таїланд,

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Також країнам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу і Макао, за умови підтвердження взаємності.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися як жителі ЄС для цієї рекомендації.

Нагадаємо, Грузія продовжила обмеження на регулярне міжнародне авіасполучення до 31 січня наступного року.

Крім того, Швеція продовжила обмеження на в'їзд для громадян не з держав ЄС до 31 березня 2021 року.

Додамо, що іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Там вводиться комендантська година.