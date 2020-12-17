Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 января

Фото: Грузия продлила запрет на полеты (pixabay)

Грузия продлила ограничения на регулярное международное авиасообщение до 31 января 2021 года. Эти ограничения не касаются ряда международных направлений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

Согласно сообщению, ограничения на международное регулярное воздушное сообщение продлены и будут действовать до 31 января 2020 года включительно.

При этом ограничения не распространяется на рейсы из Тбилиси в Мюнхен, Париж, Ригу, Доху, Варшаву, Афины, Амстердам, Вену, Берлин и Милан. Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, Катовице, Вильнюс и Дортмунд.

Напомним, предыдущий запрет на международные рейсы из Грузии действовал до 1 января 2021 года.

В конце ноября стало известно, что Грузия вошла в пик второй волны распространения коронавируса. Там ежедневно фиксировали по 3-4 тысячи новых случаев COVID-19. На сегодня заболеваемость опустилась ниже 3 000 новых случаев в день. С начала пандемии в стране подтвердили более 200 000 случаев, при этом более 160 000 пациентов уже выздоровели. Количество умерших от этой болезни приближается к 2 000.