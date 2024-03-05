У ЄС обговорюють використання активів РФ для військової допомоги Україні, - Боррель

"Російські заморожені активи, ми домовилися, що ці активи можуть бути використані для підтримки України", - сказав він.

За словами Борреля, їх також можна використовувати для того, щоб уникнути руйнування України. Він уточнив, що це означає збільшення військового потенціалу або оборонної технологічної бази України.

"Але для цього нам все ще потрібна угода держав-членів, нам потрібна єдина база угоди, пропозиція спільної політики фінансової безпеки, наразі ми продовжуємо працювати на початковому етапі, щоб досягти угоди з цього питання", - додав він.

Використання російських активів

Наприкінці минулого року видання Financial Times писало про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів російських активів. План хотіли погодити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, але цього так і не вийшло.

Останнім часом тема конфіскації активів РФ стає дедалі актуальнішою. Зокрема, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь таких заходів.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала конфіскувати активи Росії для того, щоб фінансувати військову допомогу Україні.

Також Financial Time написало, що Єврокомісія запропонує країнам ЄС використовувати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.