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G7 необхідно терміново знайти спосіб передати російські активи Україні, - голова Мінфіну США

Сан-Паулу, Вівторок 27 лютого 2024 17:48
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G7 необхідно терміново знайти спосіб передати російські активи Україні, - голова Мінфіну США Фото: Джанет Єллен, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам "Великої сімки" (G7) потрібно терміново розробити спосіб для того, щоб конфіскувати на користь України заморожені російські активи.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нашій коаліції ("Великої сімки" - ред.) необхідно і терміново знайти спосіб розблокувати ці заморожені активи, щоб підтримати опір, що триває, і довгострокове відновлення України", - сказала міністр.

Вона розповіла, що існує сильне міжнародне право, економічні та моральні аргументи на користь конфіскування активів країни-агресора.

На думку Єллен, такий крок став би сильною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії.

"Це дало б зрозуміти, що Росія не може виграти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів про справедливий мир з Україною", - додала вона.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, наприкінці минулого року Financial Times повідомляло про те, що США запропонували країнам G7 конфіскувати 300 млрд доларів російських активів на користь України.

Союзники хотіли погодити план конфіскації активів до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, але цього так і не вдалось зробити.

Нещодавно директор МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила про те, що конфіскація російських активів повинна мати тверду правову основу.

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