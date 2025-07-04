ЄС обговорює 18-й пакет санкцій проти РФ: подробиці від джерел РБК-Україна

Обговорення нового пакета санкцій Європейського союзу (ЄС) проти Російської Федерації (РФ) проходять сьогодні, 4 липня, на рівні комітету постійних представників країн-членів союзу.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в Європейській комісії.

"Обговорення 18-го пакета тривають сьогодні на рівні COREPER (комітет постійних представників країн-членів при ЄС, - ред.). Можливо, більше новин з’явиться по обіді ", - заявило джерело.

Санкції проти Росії: 18-й пакет

Під час саміту ЄС, який відбувся наприкінці червня, країни-члени союзу так й не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії через вето Словаччини. Обмеження були направлені проти енергетичних доходів Москви, банків, а також військової промисловості.

Після цього у Німеччині закликали Сполучені Штати Америки (США) та країни ЄС підтримати санкційний пакет, оскільки це означатиме гарну підтримку Києву. Зокрема запровадити обмеження закликали й у Європейській комісії, оскільки економіка ворога "перегріта".

Вчора, 3 липня, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що обмеження можуть ухвалити найближчим часом, оскільки зі Словаччиною вдалось домовитись.

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