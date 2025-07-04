ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЄС обговорює 18-й пакет санкцій проти РФ: подробиці від джерел РБК-Україна

П'ятниця 04 липня 2025 15:12
UA EN RU
ЄС обговорює 18-й пакет санкцій проти РФ: подробиці від джерел РБК-Україна Фото: ЄС обговорює 18-й пакет санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Обговорення нового пакета санкцій Європейського союзу (ЄС) проти Російської Федерації (РФ) проходять сьогодні, 4 липня, на рівні комітету постійних представників країн-членів союзу.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в Європейській комісії.

"Обговорення 18-го пакета тривають сьогодні на рівні COREPER (комітет постійних представників країн-членів при ЄС, - ред.). Можливо, більше новин з’явиться по обіді", - заявило джерело.

Санкції проти Росії: 18-й пакет

Під час саміту ЄС, який відбувся наприкінці червня, країни-члени союзу так й не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії через вето Словаччини. Обмеження були направлені проти енергетичних доходів Москви, банків, а також військової промисловості.

Після цього у Німеччині закликали Сполучені Штати Америки (США) та країни ЄС підтримати санкційний пакет, оскільки це означатиме гарну підтримку Києву. Зокрема запровадити обмеження закликали й у Європейській комісії, оскільки економіка ворога "перегріта".

Вчора, 3 липня, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що обмеження можуть ухвалити найближчим часом, оскільки зі Словаччиною вдалось домовитись.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні