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ЕС обсуждает 18-й пакет санкций против РФ: подробности от источников РБК-Украина

Пятница 04 июля 2025 15:12
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ЕС обсуждает 18-й пакет санкций против РФ: подробности от источников РБК-Украина Фото: ЕС обсуждает 18-й пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Обсуждение нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против Российской Федерации (РФ) проходят сегодня, 4 июля, на уровне комитета постоянных представителей стран-членов союза.

Об этом сообщает источник РБК-Украина в Европейской комиссии.

"Обсуждение 18-го пакета продолжаются сегодня на уровне COREPER (комитет постоянных представителей стран-членов при ЕС, - ред.). Возможно, больше новостей появится после обеда", - заявил источник.

Санкции против России: 18-й пакет

Во время саммита ЕС, который состоялся в конце июня, страны-члены союза так и не смогли принять 18-й пакет санкций против России из-за вето Словакии. Ограничения были направлены против энергетических доходов Москвы, банков, а также военной промышленности.

После этого в Германии призвали Соединенные Штаты Америки (США) и страны ЕС поддержать санкционный пакет, поскольку это будет означать хорошую поддержку Киеву. В частности ввести ограничения призвали и в Европейской комиссии, поскольку экономика врага "перегрета".

Вчера, 3 июля, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что ограничения могут принять в ближайшее время, поскольку со Словакией удалось договориться.

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