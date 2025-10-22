В ЄС обговорять торговельну політику щодо Китаю, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел видання, Німеччина та Франція виступили за включення питання щодо обмежувальних торговельних заходів щодо Китаю до порядку денного саміту ЄС у Брюсселі в четвер, 23 жовтня.

Франція та Польща запропонували додати до висновків саміту рядок щодо шкідливих економічних дій Китаю, повідомили джерела.

Німеччина ж готова обговорити використання найпотужнішого заходу блоку у відповідь у торгівлі - так званого інструменту боротьби з примусом (anti-coercion instrument). Він розроблений, аби завдати удару країнам, які використовують торговельні та економічні заходи для підштовхування блоку до змін у політиці.

Цей інструмент міг би дозволити ЄС обмежити торгівлю та послуги, скоротити певні права інтелектуальної власності та обмежити прямі іноземні інвестиції та доступ до державних закупівель.

Позиція Німеччини

Німецький чиновник заявив, що настав час поговорити про інструмент боротьби з примусом, але застеріг, що Берлін вагається його активувати через побоювання економічних наслідків. Тим не менш, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає цього варіанту, на відміну від своїх попередників, оскільки економіка Німеччини переживає труднощі.

Позиція Франції та Польщі

Франція та Польща наполягають на рішучій відповіді на торговельну практику Китаю.

За словами європейського чиновника, Франція хоче, щоб ЄС розглянув усі варіанти заходів у відповідь, але наразі вивчає інші ідеї.

Польща висловила побоювання, що останні обмеження Китаю на видобуток корисних копалин задушать чисті технології та оборонну промисловість ЄС, саме в той час, коли блок працює над переозброєнням та протистоянням російській агресії.