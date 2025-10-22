В ЕС обсудят торговую политику в отношении Китая, - Bloomberg

Германия и Франция поддерживают обсуждение торговой политики в отношении Китая на саммите Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников издания, Германия и Франция выступили за включение вопроса об ограничительных торговых мерах в отношении Китая в повестку дня саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 23 октября.

Франция и Польша предложили добавить в выводы саммита строку о вредных экономических действиях Китая, сообщили источники.

Германия же готова обсудить использование самой мощной ответной меры блока в торговле - так называемого инструмента борьбы с принуждением (anti-coercion instrument). Он разработан, чтобы нанести удар по странам, которые используют торговые и экономические меры для подталкивания блока к изменениям в политике.

Этот инструмент мог бы позволить ЕС ограничить торговлю и услуги, сократить определенные права интеллектуальной собственности и ограничить прямые иностранные инвестиции и доступ к государственным закупкам.

Позиция Германии

Немецкий чиновник заявил, что пришло время поговорить об инструменте борьбы с принуждением, но предостерег, что Берлин колеблется его активировать из-за опасений экономических последствий. Тем не менее, канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает этого варианта, в отличие от своих предшественников, поскольку экономика Германии переживает трудности.

Позиция Франции и Польши

Франция и Польша настаивают на решительном ответе на торговую практику Китая.

По словам европейского чиновника, Франция хочет, чтобы ЕС рассмотрел все варианты ответных мер, но пока изучает другие идеи.

Польша выразила опасения, что последние ограничения Китая на добычу полезных ископаемых задушат чистые технологии и оборонную промышленность ЕС, именно в то время, когда блок работает над перевооружением и противостоянием российской агрессии.