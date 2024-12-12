В ЄС немає консенсусу щодо відправки військ в Україну, можливе створення коаліції, - Reuters

Візит Макрона до Польщі

Сьогодні відбудеться візит президента Франції Еммануеля Макрона до Польщі. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, як повідомляють джерела Reuters, Україна буде головним питанням порядку денного. У тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.

Ще п'ятеро європейських дипломатів розповіли, що Франція та Британія також обговорювали минулого місяця перспективу відправки європейських військ. Київ, своєю чергою, вів подібні переговори з країнами Балтії та Скандинавії.

Відсутність консенсусу в ЄС

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає в тому, щоб створити коаліцію з 5-8 європейських країн, які не залежать від НАТО, а залежать від двосторонньої угоди з Україною і дуже рішуче налаштовані діяти", - повідомило джерело Reuters.

Питання відправки військ до України

Першим це питання порушив президент Франції Макрон, але це викликало лише дискусії серед союзників України. Були й ті, хто готовий розглянути цю можливість, а саме: Латвія, Канада, Естонія й Литва. Пізніше стало відомо, що мова не йде про безпосередню відправку для участі в бойових діях.

Як відзначила віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина, Україна готова обговорити розміщення іноземних військовослужбовців на своїй території.