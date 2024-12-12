Україна готова говорити про розташування іноземних військ в країні, - Стефанішина

Україна готова говорити про все, що працює, у тому ж числі й розміщення іноземних військовослужбовців на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністра юстиції Ольгу Стефанішину, яку цитує Politico.

Під час інтерв'ю Стефанішину запитали про те, чи може Київ розмістити іноземні війська на своїй території.

"Україна готова говорити про все, що працює", - відповіла міністр.

Питання відправки військ до України

Першим питання щодо відправки військ на територію України порушив президент Франції Еммануель Макрон, але це викликало дискусію серед партнерів Києва. Через деякий час стало відомо, що мова не йде про безпосередню відправку для участі в бойових діях. Водночас низка союзників заявили про готовність все ж розглянути таку можливість. Серед них були Латвія, Канада, Естонія, а також Литва.

Як писало Le Monde, тим часом Британія та Франція нещодавно відновили дискусії щодо відправки військ в Україну. Усе через ризики довкола перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки (США).

Сьогодні, 12 грудня, Макрон відвідає Польщу, де обговорить план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України.