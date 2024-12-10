Макрон прибуде до Варшави, щоб обговорити план європейської миротворчої місії в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 12 грудня, відвідає Польщу. Там він планує обговорити план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Як пише видання, зараз лише виняткові обставини можуть змусити Макрона залишити Францію та вирушити до іншої країни. Однак є й інший політичний календар, який не терпить затримок. Мова про інавгурацію Дональда Трампа на посаду президента США.

За даними ЗМІ Макрон під час розмови з Трампом міг сказати йому, що Європа не може залишатися осторонь переговорів між США і Росією.

Макрон може порушити питання миротворчої місії, яка б гарантувала, що Кремль не порушить можливе майбутнє перемир'я і встановлену лінію розмежування. Таким чином Польща, з її швидко зростаючим військовим потенціалом і географічним розташуванням стає важливою частиною такого плану.

Видання вважає, що чим більше країн візьмуть участь у такій миротворчій місії, тим більше шансів, що Росія не наважиться знову завдати удару по Україні.

Ініціатива Макрона

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість введення війська на територію України. Але це викликало дискусію серед союзників України.