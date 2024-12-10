Макрон прибуде до Варшави, щоб обговорити план європейської миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 12 грудня, відвідає Польщу. Там він планує обговорити план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Як пише видання, зараз лише виняткові обставини можуть змусити Макрона залишити Францію та вирушити до іншої країни. Однак є й інший політичний календар, який не терпить затримок. Мова про інавгурацію Дональда Трампа на посаду президента США.
За даними ЗМІ Макрон під час розмови з Трампом міг сказати йому, що Європа не може залишатися осторонь переговорів між США і Росією.
Макрон може порушити питання миротворчої місії, яка б гарантувала, що Кремль не порушить можливе майбутнє перемир'я і встановлену лінію розмежування. Таким чином Польща, з її швидко зростаючим військовим потенціалом і географічним розташуванням стає важливою частиною такого плану.
Видання вважає, що чим більше країн візьмуть участь у такій миротворчій місії, тим більше шансів, що Росія не наважиться знову завдати удару по Україні.
Ініціатива Макрона
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість введення війська на територію України. Але це викликало дискусію серед союзників України.
Пізніше стало відомо, що мова не про безпосередню відправку військ для участі в бойових діях. Низка країн заявили, що готові розглянути таку можливість. Серед них Литва, Латвія, Естонія та Канада.
Попри це більшість країн не підтримала позицію Макрона.
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