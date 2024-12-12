В ЕС нет консенсуса по отправке войск в Украину, возможно создание коалиции, - Reuters

Визит Макрона в Польшу

Сегодня состоится визит президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу. Во время встречи с премьер-министром Дональдом Туском, как сообщают источники Reuters, Украина будет главным вопросом повестки дня. В том же числе будет обсуждаться вопрос введения европейских войск на территорию страны в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Еще пятеро европейских дипломатов рассказали, что Франция и Великобритания также обсуждали в прошлом месяце перспективу отправки европейских войск. Киев, в свою очередь, вел подобные переговоры со странами Балтии и Скандинавии.

Отсутствие консенсуса в ЕС

"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", - сообщил источник Reuters.

Вопрос отправки войск в Украину

Первым этот вопрос поднял президент Франции Макрон, но это вызвало лишь дискуссии среди союзников Украины. Были и те, кто готов рассмотреть эту возможность, а именно: Латвия, Канада, Эстония и Литва. Позже стало известно, что речь не идет о непосредственной отправке для участия в боевых действиях.

Как отметила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина, Украина готова обсудить размещение иностранных военнослужащих на своей территории.