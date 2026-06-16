В ЄС назвали "життєздатний" термін вступу України до блоку

Що сказала посол

Відкриття першого кластера збіглося з днем народження Матернової.

"Кращого подарунка я не могла й уявити", - сказала вона.

Оцінюючи перспективи членства, посол заявила: 2030 рік - "дуже життєздатний термін". За її словами, попри масштабну роботу з узгодження українського законодавства з нормами ЄС, Україна до переговорів готова.

"Питання про те, як швидко ми зможемо завершити переговори, часто залежатиме від значної законодавчої та іншої роботи", - уточнила вона.

Про решту кластерів

Єврокомісія висловила бажання відкрити решту п'яти кластерів до літніх канікул. Матернова підтримала цю ідею.

"Було б чудово, якщо ідея зробити це вже цього літа реалізується і для цього буде достатньо політичної волі", - зазначила вона.