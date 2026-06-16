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В ЕС назвали "реалистичным" срок вступления Украины в блок

23:40 16.06.2026 Вт
2 мин
Посол Матернова оценила готовность Киева к реформам
aimg Екатерина Коваль
Фото: посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова (Getty Images)

Вступление Украины в Евросоюз к 2030 году является реалистичной перспективой - после официального открытия первого переговорного кластера это подтвердили в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой.

Что сказала посол

Открытие первого кластера совпало с днем рождения Матерновой.

"Лучшего подарка я и представить себе не могла", - сказала она.

Оценивая перспективы членства, посол заявила: 2030 год - "очень реальный срок". По её словам, несмотря на масштабную работу по приведению украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС, Украина готова к переговорам.

"Вопрос о том, как быстро мы сможем завершить переговоры, часто будет зависеть от значительной законодательной и другой работы", - уточнила она.

Об остальных кластерах

Еврокомиссия выразила желание открыть остальные пять кластеров до летних каникул. Матернова поддержала эту идею.

"Было бы замечательно, если бы идея сделать это уже этим летом реализовалась и для этого хватило политической воли", - отметила она.

Открытие первого кластера — важный шаг, но впереди ещё много работы. РБК-Украина подробно объясняло, что означает открытие кластера и реально ли вступить в ЕС в 2030 году.

В то же время в ЕС появились новые опасения: после завершения иранского кризиса Трамп может попытаться взять мирный процесс по Украине в свои руки, и это беспокоит европейских чиновников.

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