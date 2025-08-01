В ЄС назвали три причини, через які влада України "переграла" ситуацію з НАБУ та САП

"Цього тижня сталося щось важливе – не лише для України, а й для довіри України та її найближчого партнера Євросоюзу", - написала вона.

За словами посла, повернення інституційної незалежності НАБУ та САП стало можливим завдяки трьом факторам:

голос громадськості;

залаштункові інтенсивні переговори без камер та мікрофонів;

здатність лідерів визнати свої помилки заради користі країни.

"Президент Зеленський і Верховна Рада заслуговують на визнання за те, що вони відійшли, вислухали критику, запропонували новий закон і забезпечили його безперебійне прийняття одноголосним голосуванням", - зазначила Матернова.

Вона додала, що Україні зараз потрібні інституції, що користуються довірою суспільства. А ЄС потрібен партнер, якому блок довіряти та покластися на нього.

"На цьому тижні ми наблизилися до обох цілей. Але це ще далеко не кінець подорожі... Поки що останні слова: дякую, що дозволили мені бути частиною цього. Слава Україні!", - зазначила Матернова.