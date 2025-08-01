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Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

В ЄС назвали три причини, через які влада України "переграла" ситуацію з НАБУ та САП

Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Українська влада "відкотила" зміни у законопроєкті про Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), оскільки на це вплинули три фактори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла Європейського Союзу в Україні Катарини Матернової.

"Цього тижня сталося щось важливе – не лише для України, а й для довіри України та її найближчого партнера Євросоюзу", - написала вона.

За словами посла, повернення інституційної незалежності НАБУ та САП стало можливим завдяки трьом факторам:

  • голос громадськості;
  • залаштункові інтенсивні переговори без камер та мікрофонів;
  • здатність лідерів визнати свої помилки заради користі країни.

"Президент Зеленський і Верховна Рада заслуговують на визнання за те, що вони відійшли, вислухали критику, запропонували новий закон і забезпечили його безперебійне прийняття одноголосним голосуванням", - зазначила Матернова.

Вона додала, що Україні зараз потрібні інституції, що користуються довірою суспільства. А ЄС потрібен партнер, якому блок довіряти та покластися на нього.

"На цьому тижні ми наблизилися до обох цілей. Але це ще далеко не кінець подорожі... Поки що останні слова: дякую, що дозволили мені бути частиною цього. Слава Україні!", - зазначила Матернова.

Новий закон про НАБУ і САП

Нагадаємо, необхідність повернути незалежність НАБУ і САП виникла після того, як Верховна Рада ухвалила закон, який урізає повноваження цих двох основних антикорупційних органів.

Українці на тлі такої ініціативи вийшли на протести. Водночас у Єврокомісії новий закон назвали "серйозним кроком назад для України".

Після цього 31 липня Верховна Рада ухвалила новий закон, який фактично повертає незалежність НАБУ і САП. Його автором є президент Володимир Зеленський. В той же день документ було підписано та опубліковано у газеті уряду.

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