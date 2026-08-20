В ЄС назвали "терміновим пріоритетом" посилення антибалістики України

Фон дер Ляєн обіцяє антибалістику

На думку топчиновниці ЄС, мотиви країни-агресорки зрозумілі.

"І вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", - зазначила фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Єврокомісія співпрацює з державами-членами ЄС та партнерами. Мета - підтримати протиракетний потенціал України.

"Щоб Україна мала засоби для запобігання людським жертвам", - каже фон дер Ляєн.

Вона впевнена, що це є найтерміновішим пріоритетом.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти на Київщині у ніч проти 20 серпня свідомо поцілили у приміщення складів "Фори" та Yves Roсher. Є значні руйнування.

Також повідомлялося, що у ніч на 20 серпня РФ здійснила комбіновану атаку. Загарбники били балістикою, крилатими ракетами та дронами по Києву та області. У столиці та Броварах є загиблі й десятки постраждалих.