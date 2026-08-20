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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В ЄС назвали "терміновим пріоритетом" посилення антибалістики України

17:13 20.08.2026 Чт
1 хв
Євросоюз жорстко відреагував на чергову масовану атаку України
aimg Олена Бджола
Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Росія програє війну, яку сама розпочала. Тому задля компенсації своєї поразки продовжує обстрілювати мирних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Х.

Фон дер Ляєн обіцяє антибалістику

На думку топчиновниці ЄС, мотиви країни-агресорки зрозумілі.

"І вона мститься, завдаючи ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", - зазначила фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Єврокомісія співпрацює з державами-членами ЄС та партнерами. Мета - підтримати протиракетний потенціал України.

"Щоб Україна мала засоби для запобігання людським жертвам", - каже фон дер Ляєн.

Вона впевнена, що це є найтерміновішим пріоритетом.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти на Київщині у ніч проти 20 серпня свідомо поцілили у приміщення складів "Фори" та Yves Roсher. Є значні руйнування.

Також повідомлялося, що у ніч на 20 серпня РФ здійснила комбіновану атаку. Загарбники били балістикою, крилатими ракетами та дронами по Києву та області. У столиці та Броварах є загиблі й десятки постраждалих.

Крім того, у Бориспільському районі вночі росіяни вдарили по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста". Обстріл Києва та області тривав майже 9 годин поспіль.

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